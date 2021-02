Peer Gynt als historische Person

Aber ist Peer Gynt, den Ibsen aus den "Norwegischen Feenmärchen" von Peter Christen Asbjørnsen kennt, überhaupt eine Fiktion? Ibsen ist vom Gegenteil überzeugt. Anfang der 1860er Jahre macht sich der Autor zur Recherche für seine Dichtung auf die Reise zu den Gebirgen der Westküste Norwegens. Denn: "Peer Gynt hat wirklich existiert. Er lebte im Gudbrandstal, wahrscheinlich Ende des vorigen oder Anfang dieses Jahrhunderts ."

So schreibt Ibsen an seinen dänischen Verleger. Da ist er schon knapp 40 und lebt nach enttäuschenden Jahren als Dramatiker und Dramaturg in Italien. Der Stoff um Peer Gynt interessiert ihn auch, weil er Parallelen zu seinem erfolglosen Leben enthält – inklusive der Flucht aus der Enge der Heimat.

Erkenntnissucher oder Weltflüchtling?