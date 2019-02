Neuer Abschnitt 22. Februar 1949 - Niki Lauda wird in Wien geboren HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.32 HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.32

Neuer Abschnitt Die Familie, in die Andreas Nikolaus Lauda am 22. Februar 1949 hineingeboren wird, zählt zu Österreichs einflussreichsten Industriellen-Clans. Schulnoten interessieren den Wiener aber kaum. Zweimal bleibt er sitzen; am Ende fälscht er sogar das Abiturzeugnis, um die Eltern zufriedenzustellen.

Neuer Abschnitt Umso mehr Leidenschaft zeigt der junge Niki für schnelle Autos. Sein Großvater sagt zwar: " Ein Lauda hat auf den Wirtschaftsseiten der Zeitung zu stehen, nicht im Sportteil !" Doch der Enkel pfeift auf die Familientradition. Mit Unterstützung seines Onkels, einem Hobbyrennfahrer, plant Niki Lauda schon als 13-Jähriger mit aller Konsequenz seine Zukunft im Autorennsport; sein erklärtes Ziel: Ich werde der Beste! Flammenhölle auf dem Nürburgring Niki Lauda bei seinem Formel-1-Debüt 1971 Bei seinem ersten Rennen 1968 in einem Mini Cooper wird Niki Lauda auf Anhieb Zweiter. 1971 feiert er beim Großen Preis von Österreich sein Debüt in der Formel 1. Als der große Enzo Ferrari 1974 auf ihn aufmerksam wird, pokert Lauda hoch: Der Industriellenspross nimmt einen Kredit auf und kauft sich in ein Ferrari-Cockpit ein.

Neuer Abschnitt Ein Jahr später ist Niki Lauda zum ersten Mal Weltmeister. Dass in den fünf Jahren zuvor sieben Rennfahrer tödlich verunglückt sind, schreckt ihn nicht. Auch die Saison 1976 dominiert Lauda deutlich, bis er am 1. August auf dem gefürchteten, regennassen Nürburgring selbst verunglückt. Im Nu brennt sein Ferrari lichterloh. Niki Lauda 1976 im brennenden Ferrari auf dem Nürburgring Dank einiger Kollegen entkommt Lauda der Flammenhölle – mit schwersten Verbrennungen und Lungenverätzungen. Im Krankenhaus gibt man ihm die letzte Ölung. Nur einen Monat später sitzt Niki Lauda in Monza wieder im Ferrari und wird mit blutenden Wunden Vierter. 1977 rast der Mann mit der nun obligatorischen roten Kappe zu seinem zweiten WM -Titel. Vom Auto- ins Flugzeug-Cockpit Kurz vor Ende der Saison 1979 erklärt Niki Lauda: " Ich habe keine Lust mehr, im Kreis zu fahren. " Er verlässt den Rennzirkus, macht sein Hobby Fliegen zum Beruf und gründet eine Charter-Fluglinie. Geldmangel treibt Lauda noch einmal zurück in die Formel 1, wo er 1984 für McLaren seine dritte Weltmeisterschaft einfährt. Nach seinem endgültigen Rennabschied 1985 widmet sich Niki Lauda als Unternehmer und Pilot dem Aufbau seiner Lauda Air. Im TV ist er als Experte bei Formel-1-Rennen zu sehen. Doch die Folgen seines schweren Unfalls fordern ihren Tribut. 2018 verkauft Lauda seine Airline. Dem Motorsport bleibt der nun 70-Jährige als Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes verbunden.

