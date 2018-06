Auf den Fassaden von Rathäusern, öffentlichen Schulen und Polizeistationen steht in Frankreich ein Leitspruch: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". "In der Literatur sind diese drei Begriffe seit dem 17./18. Jahrhundert in Verbindung gebracht worden" , sagt Michel Borgetto, Jura-Professor von der Universität Paris.

"Das wichtigste Paar war Freiheit und Gleichheit. Es findet sich in vielen Schriften der Philosophen der Aufklärung." Die Brüderlichkeit habe Jean-Jacques Rousseau ins Spiel gebracht. Freiheit und Gleichheit könne nur unter Brüdern herrschen.