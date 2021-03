In jungen Jahren finanziell unabhängig

Als Nancy Davis wird sie am 6. Juli 1921 in New York geboren. Wie ihre Mutter und ihr späterer Ehemann beginnt sie eine Karriere als Schauspielerin. Nach ersten Erfolgen am Broadway erhält Nancy Davis 1949 einen Studiovertrag in Hollywood und steht damit finanziell früh auf eigenen Beinen.

Nancy Davis Reagan mit Ehemann Ronald bei ihrer Hochzeit 1952

Zu jener Zeit lernt sie den attraktiven Ronald Reagan kennen, der sich bereits einen Namen als Westerndarsteller und als Präsident der Schauspielergewerkschaft gemacht hat. 1952 heiratet das Paar, über das die Tochter Patricia später sagt: " Meine Eltern waren wie zwei Hälften eines Kreises. Niemand konnte in diesen gemeinsamen Raum der beiden eindringen ."

Wandel Reagans zum Konservativen

Zu Beginn der 60er Jahre beenden die beiden ihre Filmkarrieren und Ronald Reagan wendet sich ganz der Politik zu. Als Top-Repräsentant des Konzerns General Electric und wohl bestärkt durch seine Frau wandelt sich der Demokrat zum Konservativen. In der Öffentlichkeit verbirgt Nancy ihren Einfluss und spielt perfekt die Rolle der treusorgenden Gattin