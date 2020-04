Lahore-Gruppe in Berlin

Nach Ahmads Tod 1908 habe sich die Ahmadiyya in zwei Gruppen gespalten. "Die eine - nach dem Ort Lahore benannt - sieht in dem Gründer einen beispielhaften Reformer" , so Lemmen. Die andere Gruppe - nach der indischen Stadt Qadian benannt - sehe ihn als Propheten.

Die Lahore-Gruppe kommt 1920 nach Berlin. Kurz zuvor, noch während des Ersten Weltkrieges, hat Kaiser Wilhelm II. die erste Moschee Deutschlands errichten lassen - für rund 15.000 muslimische Kriegsgefangene aus britischen und französischen Truppen.