Nobelpreis nach über 40 Jahren

Die Zahl der Transistoren, die in die Chips integriert werden, wächst von Jahr zu Jahr. Bei Kilbys ersten Modellen sind es gerade mal zwei. Mittlerweile sind rund zehn Milliarden Transistoren auf einer Fläche von etwa eineinhalb mal eineinhalb Zentimetern untergebracht.

Im Jahr 2000 erhält Kilby den Nobelpreis für Physik, über vier Jahrzehnte nach seiner Erfindung. Rückblickend staunt er: "Es ist, als ob der Biber zum Hasen sagt, während die beiden auf den riesigen Hoover-Staudamm am Colorado starren: 'Nein, den habe ich nicht selbst gebaut. Aber das Ding basiert auf einer Idee von mir.'" Kilby stirbt am 20. Juni 2005 mit 81 Jahren in Dallas.

Stand: 12.09.2018, 00:00