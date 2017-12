Hörbrillen und Hörspangen

Um den Tragekomfort weiter zu erhöhen, werden die Transistor-Hörgeräte in Brillen und Haarspangen integriert. Doch diese werden bald von Geräten abgelöst, die hinter dem Ohr getragen werden. Eine rasante Entwicklung folgt.

"Die ersten Hörgeräte waren reine Verstärker" , erklärt Experte Luber. Es sei aber rasch klar geworden, dass die Verstärkung auf den individuellen Hörverlust abgestimmt werden muss. Nicht jeder Schwerhörige hört in allen Frequenzbereichen gleich schlecht. Moderne Hörgeräte machen deshalb nicht einfach alles lauter, sie werden direkt an das jeweilige Hörvermögen angepasst.

Zwischen Nutz- und Störschall unterscheiden

"Mit der Einführung der Digitaltechnik ging das Ganze noch viel weiter" , so Luber. Nun werde zwischen Nutz- und Störschall unterschieden - "also das, was man hören will, von dem, was man nicht hören will" . Diese Entwicklung sei erst durch Transistoren möglich geworden.

"Nur durch diese Technologie ist es gelungen, Hörgeräte letztlich zu einem Hochleistungscomputer zu machen." In einem Hörgerät von 1960 seien rund zehn Transistoren eingebaut gewesen, heute seien es in digitalen Hörgeräten etwa 20 Millionen Transistoren.

