Auf Einladung des Kardinals Raffaele Riario kommt Michelangelo Ende 1496 zum ersten Mal nach Rom. Für ihn erschafft er einen Bacchus nach antikem Vorbild und bekommt danach den Auftrag für eine Marienstatue in der Peterskirche. Binnen zwei Jahren schlägt Michelangelo aus einem einzigen Marmorblock seine Vision der Maria mit dem Leichnam Jesu heraus. Die noch heute weltberühmte Pietà im Petersdom macht den 23-Jährigen über Nacht berühmt.

Die Sixtinische Kapelle

Zurück in Florenz, nimmt sich Michelangelo 1501 einen ungenutzten Marmorblock vor. Trotz ungünstiger Proportionen meißelt er daraus den überlebensgroßen David, die bekannteste Statue der Kunstgeschichte. Papst Julius II. gibt bei ihm sein Grabmal im Petersdom in Auftrag, eine freistehende monumentale Nekropole mit über 40 Figuren. Das überbordende Projekt führt zum Streit zwischen Papst und Künstler. Wie so viele Werke Michelangelos bleibt es unvollendet. Als Kompensation bietet Julius II. dem Künstler an, die Sixtinische Kapelle mit Fresken zu dekorieren.

In vier Jahren malt Michelangelo die Schöpfungsgeschichte in einen beispiellosen Bilderkosmos an die Decke der Sixtina, im Zentrum die "Erschaffung Adams", in der Gottes Finger den Lebensfunken an Adam überträgt. Mit dem 1541 nach fünfjähriger Arbeit vollendeten "Jüngsten Gericht" an der Stirnseite der Kapelle gelingt Michelangelo eines der brillantesten Werke der abendländischen Kunst.

Architektur zum Schluss

In seinen letzten Lebensjahrzehnten widmet sich Michelangelo überwiegend der Architektur. Er ordnet das seit Jahrzehnten herrschende Chaos beim Bau der neuen Peterskirche und krönt sein Lebenswerk mit dem Entwurf der riesigen, freischwebenden Kuppel. Ihre Fertigstellung erlebt Michelangelo nicht mehr. Er stirbt 1564 in Rom.