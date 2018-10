Aus Fürsorge gefeuert

Als am 24. August 1963 die neu gegründete Bundesliga startet, gerät die Mannschaft um ihren Altstar und Weltmeister Max Morlock ins Straucheln. Als eine Niederlagenserie in zwei 0:5-Pleiten gipfelt, schlägt die Fanbegeisterung in blanken Hass um. Die "Cluberer" verbrennen Fahnen, schreien " Widmayer gehört weg " und bespucken den Trainer beim Verlassen der Kabine.