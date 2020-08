Dichtkunst und Wirklichkeit

Shakespeare erzählt den Ablauf anders: In seinem Drama ermordet Macbeth - angestiftet von seiner Frau - den braven König Duncan im Schlaf. In Wirklichkeit besiegt Macbeth den Herrscher wohl auf dem Schlachtfeld.

Denn Duncan ist offenbar äußerst unbeliebt. Dessen kurze sechsjährige Herrschaft endet in einer Revolte, die von Macbeth angeführt wird. Laut Scotus ist Macbeth als König von Schottland 17 Jahre lang an der Macht. Seine Herrschaft ist so stabil, dass er sogar eine Pilgerreise nach Rom machen kann.

Macbeth als Tyrann

Ganz anders bei Shakespeare: Im Drama schmilzt die Herrschaft des Macbeth auf gefühlt wenige blutige Wochen zusammen. Auch seinen Freund Banquo lässt Macbeth demnach ermorden. Denn Hexen hätten geweissagt, Banquo werde Könige zeugen, obwohl er keiner sei.

Obwohl Banquos historische Existenz nicht verbürgt ist, ist diese Figur zu Shakespeares Zeiten wichtig. Der Grund: 1603 besteigt erstmals ein König aus dem Hause Stuart den englischen Thron: James I. Die Dynastie Stuart beruft sich selbst auf die Abstammung von Banquo - einen möglicherweise imaginären Vorfahren.