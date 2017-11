Am 24. November 1942 ist Schluss: Leopold Trepper wird während eines Zahnarzttermins in Paris verhaftet. Spitzel hatten den Chef der Widerstandsorganisation "Rote Kapelle" an die Gestapo verraten. Die Funksprüche eines ganzen Netzes von Widerstandsgruppen waren enttarnt worden.

Die Bezeichnung "Rote Kapelle" stammt von der deutschen Abwehr. In ihrem Jargon ist ein "Pianist" ein morsender Funker. Weil viele "Pianisten" in Richtung Moskau funken, spricht die Gestapo von der "Roten Kapelle". Trepper, der "Grand Chef" der Organisation, scheint am Ende. Doch das war er schon oft.

Juden und Araber gleichberechtigt

Als Sohn einer jüdischen Familie wird Leopold Trepper am 23. Februar 1904 in Neumarkt im heutigen Polen geboren. Er wird schon früh Sozialist, weil er überzeugt ist, dass nur so der Rassismus besiegt werden kann. Mit 20 Jahren muss der Jung-Kommunist vor der polnischen Polizei fliehen. Er setzt sich nach Palästina ab. Dort gründet er die Gruppe "Einheit", in der Juden und Araber gleichberechtigt gegen die britische Besatzung kämpfen.

Trepper wird zeitweise von den Briten interniert und anschließend ausgewiesen. In Frankreich wird er Vertreter der jüdischen Arbeiter, einer Abteilung der französischen Kommunistischen Partei. Von 1932 bis 1934 studiert er an der Kommunistischen Universität von Moskau. Trepper wird Oberst des sowjetischen Militärgeheimdienstes - und geht als Kundschafter nach Brüssel. Getarnt als kanadischer Kaufmann baut er im Zweiten Weltkrieg den wohl bedeutendsten Spionagering gegen Nazi-Deutschland auf.

Doppelagent - zum Schein

Die wichtigste Information ignoriert Stalin allerdings: den deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941. Anschließend glaubt er den Quellen. Als die Wehrmacht im Winter von der Roten Armee vor Moskau gestoppt wird, weiß der sowjetische Diktator, wo die Deutschen im folgenden Frühjahr angreifen wollen: in Stalingrad.