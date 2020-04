Kälte, Hunger, Fleckfieber

Viele von ihnen müssen in den Zechen des Ruhrgebiets schuften, wo sie aufgrund von Hunger, Krankheit oder Schikane sterben. Etwas besser dran sind in der Regel Gefangene, die bei Bauern als Zwangsarbeiter eingesetzt werden.

Als die ersten Gefangenen in Stukenbrock ankommen, gibt es keine Baracken und keine Latrinen. Die Gefangenen graben sich Erdlöcher. Den ersten Winter überlebt fast keiner von ihnen, wegen Kälte, Hunger und einer Fleckfieber-Epidemie.

Jagd auf Juden und Funktionäre

Als Baracken gebaut werden, verbessert sich die Lage nicht grundlegend. Die Gefangenen versuchen, sich von Baumrinde und Laub zu ernähren. Ein SS -Kommando macht Jagd auf Juden und sogenannte Politkommissare der Roten Armee.

Wer ausgesondert wird, kommt ins KZ Buchenwald. Dort werden geschätzt mehrere tausend Kriegsgefangene aus Stukenbrock mit einer Genickschussanlage ermordet. Ihnen wird vorgegaukelt, in dieser Anlage vermessen zu werden.

Befreit von US-Truppen

Am 2. April 1945 erreichen US -Truppen das "Stalag 326". Als ihre Panzer auf das Gelände rollen, ist das Kriegsgefangenenlager bereits weitgehend unter Kontrolle der knapp 9.000 Häftlinge.

Die deutschen Wachen haben sich kurz vor der Ankunft der Amerikaner auf den Wachtürmen verbarrikadiert - aus Angst, gelyncht zu werden. Nun geben sie ihre Waffen kampflos ab.

Verfolgt von Stalin

Die Befreiten werden in die Sowjetunion zurückgebracht. Etwa jeder dritte Rückkehrer kommt dort in Haft. Für Stalin gelten Sowjetsoldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten sind, als verdächtig.

Wie viele Menschen im "Stalag 326" gestorben sind, ist bis heute umstritten. Schätzungen gehen von 15.000 bis 65.000 Toten aus.