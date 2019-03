Ein Denkmal markiert den Eingang zum Flucht-Tunnel "Harry" im ehemaligen "Stalag Luft III"

Diese Tat motiviert andere Kriegsgefangene. Zusammen mit Lamond planen sie eine große Flucht: Bis zu 250 Männer sollen durch einen Tunnel entkommen. Dafür brauchen sie Zivilkleidung und falsche Pässe. Aber auch kleine Loren, um zehn Meter unter Tage den Aushub zu transportieren, und Bretter, um die Wände abzustützen. Den Haupttunnel nennen sie "Harry", die beiden Reserve-Tunnel heißen "Dick" und "Tom".

" Harry " ist 111 Meter lang

"Da waren ungefähr 500 Leute involviert" , erinnert sich Lamond später. "Die wichtigsten Aufgaben gab es oben." Ein Teil der Gefangenen behält die Deutschen im Auge, ein anderer Teil verstreut den Sand aus den Tunneln heimlich auf dem Sportplatz.

Am 24. März 1944 stoßen die Männer in einer mondlosen Nacht an die Erdoberfläche. Doch obwohl "Harry" 111 Meter lang ist, reicht der Tunnel nicht ganz bis zum Wald. Trotzdem beginnt die Flucht. Am Eingang zum Tunnel steht Lamond und kontrolliert jeden Mann. Zuerst kommen jene dran, die gut Deutsch sprechen. Sie haben die größten Chancen durchzukommen.

Drei schaffen es ins Ausland

76 Gefangene können fliehen. Es sind vor allem Briten, Kanadier und Australier von der Royal-Air-Force. Doch fast alle werden gefasst und 50 von ihnen erschossen, angeblich "auf der Flucht". Nur drei Geflohene schaffen es ins Ausland: Ein Niederländer über Spanien nach England und zwei Norweger an Bord eines schwedischen Schiffes, das in Stettin ablegt.

Alles Stoff für großes Kino: Der Hollywood-Film "Gesprengte Ketten" von 1962 mit Steve McQueen und Charles Bronson ist bis heute Kult. 1988 folgt ein Remake mit dem Titel "Gesprengte Ketten - die Rache der Gefangenen".