Sein Wetteinsatz: "Wenn ich diese Wette verliere, stelle ich mich zur Verfügung, selbst nach Afrika zu fahren." Doch Böhm gewinnt - und fliegt trotzdem mit über 1,2 Millionen Mark Spenden nach Äthiopien. Der Bühne kehrt er daraufhin den Rücken.

Kindheit in Internaten

Geboren wird Karlheinz Böhm am 16. März 1928 in Darmstadt als einziges Kind des österreichischen Dirigenten Karl Böhm und der deutschen Sopranistin Thea Linhard. Seine Kindheit verbringt Karlheinz in Internaten. Pianist möchte er werden, patzt jedoch zu oft beim Vorspiel.

Nach einem Semester Philosophie, Anglistik und Germanistik in Graz und einem Semester Kunstgeschichte in Rom nimmt er ab 1949 Unterricht an der Schauspielschule des Wiener Burgtheaters. Es folgen Auftritte in München, Zürich, Frankfurt am Main und in Berlin.

Erfolg als Kaiser Franz Josef

Populär wird Böhm durch die "Sissi"-Filmtrilogie (1955 bis 1957) mit Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth von Österreich. Seine Rolle als Kaiser Franz Josef I. macht ihn zum Publikumsliebling.