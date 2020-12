In Bedrängnis

Im folgenden Pazifikkrieg gerät Japan in Bedrängnis und stellt Kamikaze-Einheiten auf: Junge Piloten stürzen sich für ihren Kaiser mit fliegenden Bomben auf US -Schiffe. Erst nach den US -Atombombenabwürfen hören die Japaner am 15. August 1945 erstmals die Stimme ihres Kaisers im Radio.