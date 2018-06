Dass der begeisterte Hobbykoch und –magier mit seinen oft zotigen Witzen auch Anstoß beim Publikum erregt, sieht Jürgen von der Lippe gelassen: " Mir ist klar geworden, dass ich seit 43 Jahren meine Zuhörerschaft sexuell errege, möglicherweise. Das war ein schöner Moment. "

Rekord an Rekord gereiht

Der bekennende Freund des " genital referentiellen Witzes " macht in Aachen Abitur und verpflichtet sich für drei Jahre zur Bundeswehr, um studieren zu können. Eine harte Zeit, denn mit Befehl und Gehorsam hat Jürgen, damals noch Dohrenkamp, so seine Probleme: " In den ersten Wochen habe ich nachts geheult, weil ich so einen Ton nie erlebt hatte und auch nicht wusste, wozu das gut sein sollte ."

WWF-Club: Jürgen von der Lippe, Frank Laufenberg, Marijke Amado

Als Germanistik- und Philosophiestudent wechselt Jürgen von der Lippe dann von Aachen an die Spree. In der Berliner Szenekneipe "Go-In" darf er seine ersten Lieder vortragen: " Das war der Beginn dieser Weltkarriere ." 1976 gründet er gemeinsam mit einigen Bekannten die erfolgreiche Blödel-Truppe "Gebrüder Blattschuss".