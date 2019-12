Vom Filmekleber zum Regisseur

Geboren wird Sternberg 1894 in Wien. Sein herrischer und gewalttätiger Vater versucht sein Glück in Amerika und lässt die Familie nachkommen, als sein Sohn sieben ist. Nach drei Jahren kehren die Sternbergs zurück, 1908 wandern sie dann endgültig aus. Als die Mutter ihrem Mann davonläuft, schlägt sich Sternberg alleine durch. Durch Zufall gerät er an einen Mann, der Zelluloidfilme restauriert – und landet so schließlich in Hollywood.

1925 dreht der 31-Jährige mit gepumptem Geld sein von der Kritik gefeiertes Debüt "Die Heilsjäger", mit "Unterwelt" erfindet er zwei Jahre später das Genre des Gangsterfilms. Immer mehr entwickelt sich der Perfektionist zum Meister des Lichts und der Atmosphäre: vor allem in den sechs Filmen, die er mit der inzwischen von ihm endgültig zur blonden Diva aufgebauten Marlene Dietrich dreht, darunter "Marokko" (1930) und "Shanghai Express" (1932).

Eine Diva emanzipiert sich

Sternbergs Geniestreich wird der opulente Historienfilm "Die scharlachrote Kaiserin" (1934), der höchstes Kritikerlob einheimst, an den Kinokassen aber floppt. Langsam beginnt sein Stern zu sinken: Je berühmter Marlene Dietrich wird, desto mehr degradiert ihn die Presse zu deren Entdecker. Die Rollen verkehren sich: War ihm die Dietrich zuvor bis zur Selbstaufgabe ergeben, quält ihn nun die Eifersucht. Der Film "Der Teufel ist eine Frau“"(1935) wirkt da wie eine persönliche Abrechnung.

Die Diva sucht sich fortan andere Regisseure, mit denen sie erfolgreich ist. Ohnehin eckt Sternberg immer mehr bei Produzenten an, die ihm zudem ins Handwerk pfuschen. 1957 dreht er mit "Düsenjäger" seinen letzten Film. " Mein Standard für Filme ist vielleicht ein bisschen entfremdet, da ich nicht die Antworten geben kann, die dem Publikum gefallen ", stellt er resignierend fest.

Josef von Sternberg stirbt am 22. Dezember 1969 im Alter von 75 Jahren an einem Herzinfarkt in Kalifornien.