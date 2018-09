"Sonnabends und Sonntag küsse ich mich immer satt für die Woche. Eigentlich müsste ich mich recht schämen", notiert Marlene Dietrich im September 1919. Doch für ihre grenzenlose Sinnlichkeit könne sie schließlich nichts, vertraut die 17-Jährige ihrem Tagebuch an.

Der kleine rote Einband mit Goldrand zählt zu den mehr als 300.000 Dingen aus dem Nachlass von Marlene Dietrich, die das Land Berlin am 14. September 1993 bei Sotheby's in New York erwirbt. Fünf Millionen Dollar zahlen die Berliner für die Erinnerungsstücke der Diva, dem wohl berühmtesten Kind der Stadt.

Jugend soll den Glamour sehen

Ein Scheich soll mehr geboten haben, doch der Tochter Maria Riva missfällt der Gedanke, dass die Erinnerungen an ihre Mutter in der Wüste verschwinden könnten. "Ich wollte, dass die jungen Leute kommen, um sich den Glamour anzusehen – und sie sehen die Kleider und wie die Dietrich wirklich aussah", erklärt Riva später im Deutschlandfunk.

Ein Containerschiff bringt die kostbare Fracht nach Berlin: Kleider, Drehbücher, Briefe, Grafiken, Kostümentwürfe, Schmuckstücke, Möbel, Reisegepäck. Marlene Dietrich ist nicht nur eine umjubelter Star gewesen, sondern auch eine leidenschaftliche Sammlerin.