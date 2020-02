1889 hängt Dunlop seinen Beruf an den Nagel und eröffnet in Dublin das Dunlop-Werk für Fahrradreifen. Vier Jahre später nimmt im hessischen Hanau die erste Auslandsvertretung unter dem Namen "The Dunlop Pneumatic and Tyre Co. GmbH" den Betrieb auf. Bei den Olympischen Spielen in Athen 1896 treten die Rennradler schon geschlossen auf luftgefüllten Reifen an.

Brüder etablieren die Autoreifen

Die Idee, nicht nur Fahrräder, sondern auch Automobile mit Pneus auszurüsten, können aber die Brüder Edouard und André Michelin aus Clermont-Ferrand für sich beanspruchen. In ihrem luftbereiften Peugeot Eclair nehmen sie 1895 am Autorennen Paris-Bordeaux-Paris teil. Dank eines ansehnlichen Arsenals von Ersatzreifen, die auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert sind, erreichen sie das Ziel.

1895 zieht sich Dunlop aus dem Unternehmen zurück. Er stirbt 1921 in Dublin.