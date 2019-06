Mit seinem Verfahren will Goodyear zunächst Gummistiefel und Gummizelte herstellen. Doch wie so viele Erfinder erweist er sich als schlechter Geschäftsmann. Wegen seiner Schulden landet er mehr als einmal Gefängnis. Auf der Weltausstellung in London 1851 sorgt Goodyear mit großen, schwebenden Ballons und Haushaltsgegenständen aus Gummi für Aufsehen.

Spott für glücklosen Tüftler

Goodyears Einnahmen reichen gerade aus, um Schulden abzuzahlen und neue Kredite zu erhalten. Doch auch ein Latexkondom, das er 1855 entwickelt, wird kein Erfolg. " Wenn ihr einen Mann seht ", höhnt eine Zeitung, " der Gummikappe, Gummistock, Mantel, Weste und Schuhe aus Gummi trägt und der eine Gummi-Geldbörse hat, in der sich kein Cent befindet, dann ist es Charles Goodyear ."

Das große Geld mit der Erfindung der Gummi-Vulkanisation machen später andere. Die Brüder Seiberling etwa, die ihre 1898 gegründete Gummiwaren-Fabrik in Anerkennung des Erfinders "Goodyear Tires and Rubber Company" nennen.

Da ist Charles Goodyear längst tot. 1860 in New York gestorben, hinterlässt er seiner Familie nur das Patent 3633 - und 200.000 Dollar Schulden.