Als Gewinner von fünf Oscars und vier Grammys gehört John Barry zu den erfolgreichsten Filmkomponisten der vergangenen 60 Jahre. Die Liebe zur Musik und zum Kino wurde dem 1933 geborenen Briten in die Wiege gelegt: Seine Mutter ist Pianistin, und sein Vater betreibt Filmtheater im Norden Englands.

So bekommt John Barry bereits mit elf Jahren Klavierstunden und lernt später Trompete spielen. In der Armee arrangiert er Big-Band-Musik und gründet 1957 seine eigene Rock'n' Roll- und Jazz-Band. "The John Barry Seven" werden landesweit erfolgreich, denn Barrys Arrangements treffen den Nerv der beginnenden "Swinging Sixties".