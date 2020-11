Tagelöhner ohne Rechte

Der 22-Jährige nennt sich Joe Hill und schlägt sich als Wanderarbeiter durch. Er zieht durch das Land, arbeitet in New York, Chicago, San Francisco, in Fabriken, Häfen, als Erntehelfer. Wie Hunderttausende lebt er als Tagelöhner ohne Rechte von der Hand in den Mund. Wer nicht bereit ist, für wenig Geld zu arbeiten, wird ersetzt.