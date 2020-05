Diskriminierte Einwanderer

Nicola kommt mit 16 Jahren nach Amerika und arbeitet in einer Schuhfabrik als Zuschneider von Sohlen. Der 20-jährige Bartolomeo reist herum und jobbt. In Plymouth (Massachusetts) kauft er sich einen Karren und wird Fischhändler.

Italiener, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die USA übersiedeln, sind als billige Arbeitskräfte willkommen. Sie werden aber als rückständig und gewalttätig diskriminiert.

Sympathie für Anarchismus

Die Erfahrung der Ausbeutung politisiert Sacco und Vanzetti. Ihr Ansatz ist der Anarchismus, der die Herrschaft von Menschen über Menschen abschaffen will.

Sacco und Vanzetti engagieren sich 1912 beim Textilarbeiterstreik in Massachusetts. Sie schließen sich dem Anarchisten-Führer Luigi Galleani an. Er will die US -Regierung gewaltsam stürzen.

Fünf Täter

Wie Nicola und Bartolomeo zu Gewalt stehen, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass sich die beiden 1917 über Galleani kennenlernen und mit ihm nach Mexiko flüchten, um dem Kriegsdienst zu entgehen.