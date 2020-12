"Was diese Männer taten, geschah mit äußerster Überlegung" , sagt US -General Telford Taylor, Hauptankläger im Prozess gegen 23 Manager der IG Farben, 1947 in Nürnberg. "Man baut weder in einem Anfall von Leidenschaft einer riesige Kriegsmaschinerie noch in einem vorübergehenden Anfall von Brutalität eine Fabrik in Auschwitz."