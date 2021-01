König von Schottland

Immer wieder fällt Amin durch abstruse Aktionen auf: "Er ist ja teilweise bei Gipfeltreffen im Stetson und mit Revolver erschienen" , so Franzke. "Oder er verkündete, der liebe Gott habe ihn zum König von Schottland ernannt in einem Traum." Anschließend sei er im Kilt zu einem Staatsbegräbnis nach Saudi-Arabien gefahren.

Der Westen finanziert das Regime sogar. Doch Amin ist unberechenbar: 1972 lässt er an die 50.000 Menschen ausweisen, vor allem gebildete Asiaten, die damals die wirtschaftliche Mittel- und Oberschicht bilden. Die Folge: Die Wirtschaft bricht zusammen - und Amin lässt Geld drucken.

Doch erst als Uganda im Krieg gegen Tansania unterliegt und Kampala am 11. April 1979 fällt, endet Amins Herrschaft. Er flüchtet nach Libyen, später lässt er sich in Saudi-Arabien nieder, in Dschidda. Dort stirbt der Ex-Diktator am 16. August 2003 nach einem Leber- und Nierenversagen.