Bei Steuervergehen kennen US -Gerichte in aller Regel keine Gnade. So droht auch C. Walton Lillehei 1972 wegen Steuerhinterziehung eine lange Haft, doch er kommt mit 50.000 Dollar Geldstrafe davon. Sein großes Talent solle besser der Gesellschaft zugutekommen, urteilt der Richter. Im Gefängnis werde " Lilleheis Talent vielleicht nicht zerstört, aber es liegt nutzlos brach ".

Zahllose Patienten mit als inoperabel geltenden Herzfehlern verdanken dem am 23. Oktober 1918 geborenen Mitbegründer der Herz- und Thoraxchirurgie ihr Überleben. Die Herz-Lungen-Maschine ist noch nicht erfunden, als sich Clarence Walton Lillehei im März 1954 entscheidet, in Minnesota einem Baby mit der ersten Operation am offenen Herzen das Leben zu retten.