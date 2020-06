Platten für Tanzschulen

Von 1977 bis 1996 widmet sich Noris auch immer wieder der Tanzmusik. "Er hat speziell für Tanzschulen LP s eingespielt mit den ganzen verschiedenen Rhythmen" , sagt Musiker Strothmüller.

20 Tanzplatten und rund 2.500 Auftritte schafft Günter Noris in seiner über 40 Jahre dauernden Karriere - bis er sich schwer erkrankt in sein Haus in Kerpen-Horrem zurückzieht. Er stirbt am 27. November 2007 im Alter von 72 Jahren.

