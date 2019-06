Linker "Realpolitiker"

"Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke war ich Anführer dieser Massendemonstration gegen den Springer-Konzern" , sagt der am 8. Juni 1939 in Frankfurt am Main geborene Amendt. "Ich galt als ein besonders militanter Straßenkämpfer." In Polizeikreisen habe man ihn den " Apo -General" genannt.