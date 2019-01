Der Markusdom in Venedig beeindruckt Besucher seit Jahrhunderten. "Das Tollste, was Sie denken können. Bunt in Stil in Farbe" , notiert der Dichter Rainer Maria Rilke im März 1897 in sein Notizbuch. "Und das Innere erst: ein offizieller Empfangssaal für den Venezianergott!" Insgesamt 8.500 Quadratmeter Mosaik bedecken die Gewölbekuppeln.