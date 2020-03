Preußens Ministerpräsident Bismarck stimmt zu, das Geldhaus als Aktiengesellschaft zu gründen, um an der Börse ein millionenschweres Grundkapital beschaffen zu können. Am 10. März 1870, noch vor Gründung des Kaiserreichs, wird die Gründung der Deutschen Bank " auf allerhöchsten Erlass seiner Majestät des Königs von Preußen " genehmigt.

Aufstieg und Behauptung in Krisenzeiten

In den ersten Jahren expandiert die Deutsche Bank unaufhörlich. Filialen entstehen in London, Bremen und Hamburg, in Schanghai und Yokohama. Übernahmen und Investments in den Bau internationaler Eisenbahnlinien stärken die Position der Bank. Sie steigt zum mächtigsten Geldhaus Europas auf.