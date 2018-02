In einem Schweinestall im US -Bundesstaat Kansas infiziert sich Anfang 1918 wahrscheinlich ein Schwein mit Grippeviren von Menschen und Vögeln: Das Erbmaterial der beiden Krankheitserreger verbindet sich wie in einer Mischbatterie. Es folgt ein Desaster, eine globale Grippewelle mit zwischen 25 und 50 Millionen Toten. " Es ist die tödlichste Infektionskrankheit, die die Weltmenschheit je erlebt hat ", sagt der Medizinhistoriker Manfred Vasold.