Bitte um Finanzhilfe

Die Herabstufung hat Folgen: Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen, die Griechenland zahlen muss, sind bald so hoch, dass das Land vor der Pleite steht. Im April 2010 bittet der griechische Ministerpräsident Georgios Papandreou die anderen Euroländer um finanzielle Hilfe.