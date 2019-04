Springfield nimmt eine Hitplatte nach der anderen auf

Geboren wird Dusty Springfield am 16. April 1939 in einem Hinterhof in London als Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Bevor sie sich Dusty Springfield nennt und eigene Platten produziert, ist sie Verkäuferin in einem Plattenladen. Mit 19 Jahren schließt sie sich für kurze Zeit der Girlgroup Lana Sisters an.

Als ihr Bruder 1960 das Folktrio The Springfields gründet, wird sie die Leadsängerin. Gemeinsam mit Tim Field schaffen die Geschwister als erste britische Band den Sprung in die amerikanischen Charts. Doch Springfield will allein Karriere machen. Schon drei Wochen nach der Trennung von der Gruppe erscheint 1963 ihre erste Solo-Single: "I only want to be with you".

Über Nacht wird Dusty Springfield zum Star. Bis 1970 hat sie 26 Hitsingles in Großbritannien und den USA , darunter den Nummer-1-Hit "You don’t have to say you love me" (1966).

Fasziniert vom Soul veröffentlicht die Sängerin 1968 das Album "Dusty in Memphis". Dafür nimmt sie auch ein Stück auf, das Aretha Franklin zunächst nicht singen will, weil es ihr zu schlüpfrig ist. Es geht um die Liebe zu einem Predigersohn: Der Song "Son of a preacher man", ihr berühmtester, ist heute ein Klassiker.