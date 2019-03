Im Wohnzimmer dreht sich der Plattenteller

5736 St Antoine, das ist der Wohnblock, in dem Diane aufwächst. Während ihre Mutter wäscht, putzt und den sechs Kindern Tüchtigkeit und Stolz beibringt, dreht sich der Plattenteller im engen Wohnzimmer unermüdlich.

The Supremes: Diana Ross, Florence Ballard, Mary Wilson

Wenn Diane singt, verstummen die anderen. Als sie mit ihren Freundinnen Florence Ballard und Mary Wilson die Girlband The Primettes gründet, wird sie im ganzen Viertel bekannt. Ein Nachbar vermittelt ihnen ein Vorsingen bei Berry Gordy, dem Gründer des jungen Motown-Labels.

Gordy macht die Primettes zu den Supremes und Diane zu Diana. Mit Songs wie "Stop! In the Name of Love!" (1965) und "You can't hurry Love" (1966) werden die drei Frauen zur erfolgreichsten Girlgroup aller Zeiten.

Diana Ross duldet keine Tiefschläge

1970 landet Diana Ross mit "Ain't no Mountain high enough" ihren ersten Solo-Hit, weitere folgen. Als sie am 21. Juli 1983 im Central Park auf die Bühne geht, gilt Diana Ross längst als Weltstar, der mit Improvisationstalent glänzt.

Das Konzert gehört fest in den Kanon der Musikgeschichte: Wegen eines Unwetters muss es abgebrochen werden, doch Diana Ross spielt am nächsten Tag weiter. Die Aufzeichnung des Konzertwochenendes wird als "Diana Ross – Her Life, Love and Legacy" 2019 in den Kinos gezeigt.