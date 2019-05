Wie viele Europäer Ende des 19. Jahrhunderts will auch Johann Jacobs den elterlichen Hof in Borgfeld verlassen und sein Glück in Amerika versuchen. Doch ein Onkel schreibt ihm von der anderen Seite des Atlantiks: " Schlechte Zeiten. Warten bis es besser wird. "

Also geht Johann Jacobs nach Bremen, um in einem Kolonialwarenladen als Lehrling zu arbeiten. Schon bald fällt sein feiner Geschmackssinn auf. Der 14-Jährige darf den Kaffee rösten und Proben abschmecken.