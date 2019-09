Unterwegs als neugieriger Forscher

Humboldt kauft Teleskope, Mikroskope, eine Präzisionsuhr, Kompasse, Sextanten. "Er wollte nicht als Eroberer, als Kolonialherr in die tropischen Länder reisen, sondern als Forschender, als Neugieriger", erklärt Thomas Richter, der über Humboldt promoviert hat. Im Juni 1799 bricht Humboldt mit seinem Gefährten Aimé Bonpland nach Südamerika auf. Fünf Jahr lang hört das Forscherteam Tieren in tiefsten Urwäldern zu, nimmt Proben, sammelt Pflanzen, fertigt Skizzen an, vermisst und beschreibt, was ihnen in die Quere kommt.

Im Juni 1802 steht Humboldt auf dem höchsten damals bekannten Berg: dem knapp 6.200 Meter hohen Chimborazo. "Zur Rechten senkte sich unser Blick schaurig in einen achthundert Fuß tiefen Abgrund", hält Humboldt fest. Er schafft es zwar nicht bis auf den Gipfel, aber in Höhen, die noch keiner erreicht hat – und leidet an der Höhenkrankheit. "Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen."

Vom Urwald an den Schreibtisch

Als Humboldt im Sommer 1804 wieder in Europa ankommt, hat er kistenweise unbekannte Pflanzen, Tiere und Daten über die Tropen im Gepäck. Am Schreibtisch wertet er minutiös seine Reise aus, hält Vorträge, korrespondiert mit zahllosen Wissenschaftlern, schreibt an mehreren Büchern. Ohne Familie und Partner widmet er sein Leben der Naturforschung, verurteilt die Sklaverei und weist auf die Umweltzerstörung durch den Menschen hin.