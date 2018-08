Hauptzweck der verheirateten Frau ist es, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen, sprich: fruchtbar zu sein, sich zu mehren, also Kinder zu gebären. So will es die Bibel, und so will es auch der gottgefällige Staat. Davon jedenfalls ist die Obrigkeit im deutschen Kaiserreich überzeugt.

Immerhin hat der Gebärzwang im Idealfall einen schönen Nebeneffekt: Bei männlichem Nachwuchs schenkt die Frau dem Monarchen nicht nur Untertanen, sondern sogar Soldaten.