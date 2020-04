Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist in der Bundesrepublik von Anfang an umstritten. Bereits in den 1960er Jahren gibt es Proteste. Doch die Politik bleibt unbeirrt: In den 1970er Jahren setzt die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt ( SPD ) voll auf die neue Energieform. Das Ziel: 45 neue Atomkraftwerke.