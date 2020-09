Nach Kriegsende findet er in Berlin seine große Liebe wieder: Maria Frisch, Sekretärin des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. Im neuen Auswärtigen Amt erhält er jedoch keine Stelle. Seine Ex-Kollegen halten ihn für einen "Alliiertenknecht" und "Vaterlandsverräter" .

1954 wird Kolbe Handelsvertreter einer US -Motorsägen-Firma. Mit 70 Jahren stirbt er am 16. Februar 1971 in Bern an Krebs.