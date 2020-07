Der Name des Hauses ist von Anfang an Programm: Freie Volksbühne. In Berlin sollen alle ein Theater besuchen können, ohne von hohen Eintrittspreisen abgehalten zu werden. Das ist im Deutschen Kaiserreich keineswegs selbstverständlich.

"Ich habe erfahren, dass meine Waschfrau im Lessing-Theater gesessen hat, und musste es ablehnen, am Abend einen Platz einzunehmen, den am Nachmittag vielleicht einer meiner Dienstboten benützt" , empört sich zum Beispiel ein Leser der preußischen "Kreuz-Zeitung". Theaterplätze sollen nur standesgemäß genutzt werden.