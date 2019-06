Felipe gilt als seriös, aber ein wenig langweilig

An diesem Abend steht auch er an seiner Seite: sein Nachfolger, der damals 13-jährige Felipe. " Er ist systematisch auf die Amtsübernahme vorbereitet worden, hat seinem Vater lange Zeit über die Schulter blicken können ", sagt Schaaf.

Doch der hochgewachsene Felipe ist weniger jovial als sein Vater. Manchmal wirkt er steif und überkorrekt. " Er gilt als seriös, hat aber gleichzeitig den Ruf, ein Langweiler zu sein ", erklärt Schaaf. Im Gegensatz zu seinem Vater hält er jedoch nichts vom Jagdsport und auch nicht vom Stierkampf.

Jüngster Monarch Europas bei Amtsantritt

Als er am 19. Juni 2014 mit einer eher bescheidenen Zeremonie die Nachfolge antritt, ist er mit 46 Jahren der jüngste Monarch Europas. König Felipe VI. will ein moderner Herrscher sein. Und er trägt eine überlebensgroße Last: Er muss das Vertrauen der Spanier in die Monarchie zurückgewinnen.