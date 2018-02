Drei Tage gilt er als vermisst, dann die Erleichterung: Trotz enormer Leibesfülle war es dem 77-Jährigen gelungen, sich über den Balkon in ein Boot der Küstenwache zu retten. Die Nachricht geht um die Welt: Rock'n'Roll-Legende Fats Domino hat überlebt!

Boogie-Man am Piano

Aus dem schwarz-kreolischen French Quarter von New Orleans kommen Musiker wie Louis Armstrong und Mahalia Jackson. Am 26. Februar 1928 wird Antoine "Fats" Domino, Jr. dort geboren. Er wächst mit sieben Geschwistern auf und muss mit 14 schon in einer Fabrik arbeiten. Sein Schwager bringt ihm das Klavierspielen bei.