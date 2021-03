Geldleihe ohne Kosten

Also wagt sich Mario Draghi in neues Terrain: Banken bekommen fortan zinslos Geld von der Notenbank – mit gravierenden Folgen für die deutschen Sparer. Zwar bestimmt die EZB nicht die Rendite auf Sparbüchern oder Festgeldkonten. Aber ihr "Nullzins" sei ein Signal, das den ganzen Markt in Bewegung setze, sagt Adalbert Winkler, Finanzprofessor an der Frankfurt School of Finance.

Warum sollte die Bank dem Sparer auch zwei Prozent für die Überlassung von Kapital zahlen, wenn sie es von der EZB umsonst bekommt?

Sparbücher und Lebensversicherungen ohne Rendite

"Graf Draghila" saugt den brav sparenden Deutschen ihre Konten leer, wetterte die Boulevard-Presse. Sparbücher, Festgeldkonten, Anleihen, werfen in der Folge kaum noch Rendite ab. Auch die beliebten Lebensversicherungen verlieren ihren Reiz, da sie ihre Gewinne zum Großteil aus Zinsprodukten generieren.



Aber es gibt auch zahlreiche Gewinner: " Wir sind ja nicht nur Sparer. Wir sind auch Kreditnehmer, wir sind Steuerzahler, wir sind Arbeitnehmer" , sagt Isabel Schneider, EZB-Direktoriumsmitglied. Die Zinskosten fallen bei der Finanzierung von Häusern, Autos und Möbel immer weniger ins Gewicht.

Viele Schulden, kaum Kosten

Auch Finanzminister Olaf Scholz hat immense Schulden, zahlt aber bald schon keinen Cent dafür. Kommunen und öffentliche Haushalte können in der Folge der Nullzinspolitik teilweise sogar Negativzinsen erzielen: Sie bekommen Geld dafür, wenn sie fremdes Kapital übernehmen.