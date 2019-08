Autorin des "Bett-Knigge"

Natürlich muss die junge Mutter damals in den prüden Fünfzigern heiraten. Sie bekommt ein zweites Kind und gibt beide in ein Internat, " weil ich so egoistisch war, meinen eigenen Weg zu gehen ", bedauert sie später. Erika Berger jobbt als Mannequin und Disco-Servicekraft, lässt sich scheiden und heiratet 1974 den Journalisten Richard Mahkorn.