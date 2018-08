Maik Klingenberg kann Andrej Tschichatschow, genannt Tschick, von Anfang an nicht leiden. " Tschick war ein Asi und genauso sah er aus ", heißt es im Roman "Tschick" (2010) von Wolfgang Herrndorf über den russischen Spätaussiedler, der eines Tages Maiks Klassenkamerad wird. Als die 14-Jährigen als einzige der Klasse nicht zur Party der Klassenschönheit Tatjana eingeladen sind, fahren sie mit einem geklauten Lada in einer Odyssee durch Ostdeutschland – und werden dabei Freunde.

Mit "Tschick" schreibt Herrndorf einen Klassiker der zeitgenössischen Jugendbuchliteratur.

Am Rand der Existenz

Geboren wird Herrndorf 1965 in Hamburg. Zunächst will er Maler werden, weswegen er an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert. Tatsächlich aber verdingt er sich später als Illustrator des Haffman Verlags und der Satirezeitschrift "Titanic". Ende der 1990er Jahre zieht er nach Berlin und beginnt, Texte in einem eigenen Blog zu veröffentlichen. 2002 erscheint sein Roman "In Plüschgewittern", eine tragische, zwischen München, Berlin und Frankfurt pendelnde Adoleszenz- und Liebesgeschichte, die zwar gute Kritiken bekommt und in einer überarbeiteten Fassung im Rowohlt Verlag erscheint, trotzdem aber nur mäßig erfolgreich ist.