Kurz vor Kriegsende fährt Murrow in das seit wenigen Stunden befreite KZ Buchenwald. In seinem Bericht schildert er auch sein Zusammentreffen mit hunderten Kindern: "Sie rollten ihre Ärmel hoch und zeigten mir ihre Nummer, eintätowiert in den Arm. Die Kinder umklammerten mich, starrten mich an."

Chef des US-Informationsamts

1946 kehrt Murrow in die USA zurück und wechselt zum Fernsehen. Ab 1951 präsentiert er wöchentlich "See It Now". "Wir halten uns - zu Recht - für die Wächter der Freiheit in der Welt" , sagt der Journalist. "Aber es darf nicht sein, dass wir die Freiheit anderer Nationen schützen und sie zu Hause missachten."