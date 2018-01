Krieg liegt in der Luft, als US -Präsident George W. Bush die Welt gegen Saddam Hussein zu den Waffen ruft. Doch Frankreich und Deutschland widersetzen sich. Dafür müssen sie sich am 22. Januar 2003 von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf einer Pressekonferenz verhöhnen lassen.

" Sie denken bei Europa an Deutschland und Frankreich. Ich nicht. Ich denke, das ist das alte Europa ... . Wenn Sie sich die große Zahl der anderen Staaten in Europa anschauen: Sie sind nicht bei Frankreich und Deutschland in diesem Punkt. Sie stehen an der Seite der Vereinigten Staaten ", sagt Rumsfeld.

Er stellt Frankreich und Deutschland als Nationen von gestern hin, weil sie einen Krieg gegen Saddam Hussein ablehnen. Der Irak, so die Bush-Regierung, entwickele Massenvernichtungswaffen und unterstütze das Terrornetzwerk al-Qaida. Beide Behauptungen gelten heute als nachweislich falsch.

Massenvernichtungswaffen bei Saddam Hussein?