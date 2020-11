Die Weiterentwicklung des ICE und der Bau geeigneter Strecken dauern noch einmal Jahre. Erst am 2. Juni 1991 nehmen die ersten ICE den regulären Betrieb zwischen Hamburg und München auf. Die Bahn-Werbung spricht von einem "Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter" .

Katastrophe in Eschede

Die Konkurrenz zwischen TGV und ICE führt zu einer Rekordjagd. Der TGV fährt mit 380 Kilometern pro Stunde lange Weltrekord, bis der ICE ihn 1988 mit Tempo 408 überbietet. Mit 515 km/h kontert der TGV 1990. Im regulären Betrieb sind solche Geschwindigkeiten jedoch nicht zu erreichen.