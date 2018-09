Modernes Design Erster Klasse

Das neue "Spitzenprodukt" Intercity (IC) verspricht den Kunden nicht nur schnellere Fahrt, sondern auch bedeutend mehr Komfort als in den bisherigen Fernzügen. Am 29. September 1968 taucht der Intercity erstmals im neuen Winterfahrplan auf. Anfangs ist es nur ein neuer Name für sechs Langstreckenverbindungen mit weniger Stopps. So heißt der Fernzug Köln – Hamburg-Altona nun "Intercity A".

Drei Jahre später führt die Bahn den IC offiziell als Markenbegriff ein. Die Züge erhalten wohlklingende individuelle Eigennamen und ein markantes Farbdesign. Alle Loks und Wagen der IC-Klasse sausen nun in einheitlichem Beige-Gelb mit einem roten Seitenstreifen durchs Land.

In den Genuss von "Komfort, Entspannung und Zufriedenheit", so der Werbeslogan der Bahn, kommen allerdings lediglich Erste-Klasse-Reisende. Denn als Zielgruppe der neuen Zuggattung peilt die Bundesbahn zunächst nur Geschäftsreisende und Besserverdiener an. Erst 1979 bekommt der Intercity auch eine 2. Wagenklasse.

"Jede Stunde, jede Klasse"

Im IC-Speisewagen prallen nun zwei Welten aufeinander. "Mit großem Erstaunen", so erinnert sich der damalige Bundesbahnchef Wolfgang Vaerst, "habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass insbesondere Politiker, die häufig Bahn fuhren, entsetzt waren, dass ganz normale Leute aus dem Volk in der 2. Klasse auch Intercity fuhren."