Es ist das Ende des Transrapid in Deutschland. Der letzte heilgebliebene Prototyp landet auf dem Gelände der Wurstfabrik in Nortrup. Firmenchef Wolfgang Kühnel kauft das Exemplar: "Mein Urgroßvater gilt ja als Erfinder der Magnetschwebebahn."

Tempo 1.200

In Asien ist der Zug noch immer aktuell. Derzeit baut Japan eine Magnet-Strecke: Der Maglev soll Tokio und Nagoya verbinden. Er hat mit Tempo 600 bereits einen neuen Rekord aufgestellt.

An der Universität Oldenburg wird derweil weitergeforscht: Der Hyperloop ist ein Magnet-Zug, der durch eine geschlossene Röhre schießt. Weil der Röhre die Luft entzogen wird, soll er 1.200 Kilometer pro Stunde fahren können.

Stand: 11.11.2018, 00:00